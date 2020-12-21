В бюджете не предусмотрена фиксированная сумма на транспортное обслуживание гражданина льготной категории – Ликсутов

В бюджете Москвы не предусмотрена фиксированная сумма на транспортное обслуживание одного гражданина льготной категории. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

По его словам, «размер субсидии определяется по факту всех поездок льготными категориями граждан, в том числе категории 65+». «Несмотря на пандемию, транспортная работа не сократилась – это сделано для того, чтобы в транспорте было свободнее, а значит – безопаснее», — добавил глава Департамента.

Полностью прочитать ответы М.Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».