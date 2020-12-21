В зоне кладбищ и других соцобъектов предусмотрены бесплатные парковочные места для посетителей – Ликсутов

В зоне кладбищ и других соцобъектов Москвы предусмотрены бесплатные парковочные места для посетителей. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«В зоне социальных объектов располагаются специальные парковочные места для посетителей социальных объектов, которые бесплатны. Эти места обозначены соответствующей табличкой. Неправильно сделать все парковочные места у соцобъектов бесплатными, так как рядом с ними располагаются другие точки притяжения автомобилистов — офисные здания, жилые дома, магазины и другие. Таким образом, бесплатные парковки будут повсеместно заняты автомобилями, и посетители соцобъектов не смогут припарковаться», — сказал он.

Полностью прочитать ответы М.Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».