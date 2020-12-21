По данным Депртранспорта, очереди на оплату парковок у паркоматов отсутствуют

По данным Департамента транспорта Москвы, очереди на оплату парковок у паркоматов отсутствуют. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Сегодня 98 процентов автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или СМС–сообщений, поэтому оплата у них занимает 10–15 секунд. Доля оплат через паркоматы – 1,36 процентов. Очередей возле них мы не зафиксировали» – заявил он.

По словам М.Ликсутова, фиксированное время на оплату необходимо для регулирования занятости парковок.

«Текущее время на оплату парковки 5 минут (300 секунд) было установлено в декабре 2018 года в целях регулирования занятости парковочных мест – на тот момент около четверти всей загруженности парковок создавалось автомобилями, чьи владельцы пытались уложиться в установленные правилами бесплатные фактически 15 минут. Они перемещались с места на место, создавали блуждающий трафик, не давая возможности припарковаться водителям, которые следуют правилам и желают припарковаться и оплатить парковку. Добросовестные же водители, которые следуют правилам и оплачивают парковку вовремя, в приложении могут поправить парковочную сессию, если вдруг ошиблись», — заключил он.

Полностью прочитать ответы М.Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».