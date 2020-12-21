Снижение цен на пустующих парковках приведет к их перегрузке – Ликсутов

Снижение цен на пустующих парковках неоправданно, так как приведет к их перегрузке. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Если сделать платные парковки на улицах с умеренной загрузкой бесплатными, то они будут всегда заняты, так как их предпочтут платным местам на соседних улицах около точек притяжения автомобилистов. Водители, которым не хватит места, будут оставлять машины с нарушением правил, что в свою очередь может помешать другим участникам движения и даже спровоцировать ДТП. Кроме того, местные жители, которые сейчас могут оформить резидентное разрешение и оставлять авто без оплаты, потеряют свободные места», — сказал он.

Ликсутов добавил, что на пустующих парковках на Ленинградском и Университетском проспектах действуют минимальные цены.

«На Ленинградском и Университетском проспектах стоимость парковки минимальная — 40 рублей/час, при этом места организованы вблизи станций метро (Аэропорт, Сокол, Петровский парк) и Воробьевых гор. Платные парковки здесь в первую очередь нужны резидентам, чтобы они имели возможность припарковаться рядом с домом, кроме того, на Университетском проспекте раньше постоянно отстаивались грузовики и старые автомобили, занимая большую часть парковочных мест», — отметил он.

Полностью прочитать ответы Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».