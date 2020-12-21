Владимир Путин утверждает, что оснащение российской армии позволяет обеспечить безопасность России

Доля современных образцов вооружений и техники в войсках составляет более 70%, а в ядерных силах приближается к 90%. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что, несмотря на пандемию коронавируса, вооруженные силы России выполнили все намеченные мероприятия.
2020-12-21T14:35:45+03:00
2020-12-21T14:49:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 21 декабря 2020
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