Жена бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Юлия Шестун сообщает, что в Подольске сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором находилась группа поддержки ее мужа. Сегодня суд должен огласить приговор Александру Шестуну. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Как сообщила изданию «МБХ медиа» Юлия Шестун, сторонников ее мужа сейчас проверяют.
Напомню, Александр Шестун свою вину не признаёт. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам.
Жена Шестуна сообщает, что в Подольске сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором находилась группа поддержки
Жена бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Юлия Шестун сообщает, что в Подольске сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором находилась группа поддержки ее мужа. Сегодня суд должен огласить приговор Александру Шестуну. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Как сообщила изданию «МБХ медиа» Юлия Шестун, сторонников ее мужа сейчас проверяют.