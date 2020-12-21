Жена Шестуна сообщает, что в Подольске сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором находилась группа поддержки

Жена бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Юлия Шестун сообщает, что в Подольске сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором находилась группа поддержки ее мужа. Сегодня суд должен огласить приговор Александру Шестуну. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Как сообщила изданию «МБХ медиа» Юлия Шестун, сторонников ее мужа сейчас проверяют.

Напомню, Александр Шестун свою вину не признаёт. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам.