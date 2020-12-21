Бирюлевская линия метро появится после 2026 года – Ликсутов

Бирюлевская линия метро появится после 2026 года. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

«Бирюлевская линия метро по планам Стройкомплекса появится после 2026 года. Она пройдет от станции МЦК ЗИЛ. Линия будет иметь пересадки на Замоскворецкую линию и БКЛ», — рассказал он.

По словам Ликсутова, пока «горожане могут пользоваться для поездок в центр Москвы или на юг станциями Царицыно и Покровское МЦД-2, которые расположены на границе одноименного района и Бирюлево Восточное».



Он также отметил, что в ближайшие годы в районе запланировано строительство нового остановочного пункта Котляково, который тоже войдет в состав D2 «Курско-Рижский». «Ведется проектирование МЦД-5, который обеспечит прямую связь с центром. В его состав войдут 2 станции — Бирюлево-Товарная и Бирюлево-Пассажирская, расположенные на территории района Бирюлево Восточное. А станция Котляково объединит МЦД-2 и МЦД-5», — уточнил Ликсутов.

Он добавил, что Департамент планирует начать обновлять парк поездов на Замоскворецкой линии в 2024 году, поскольку замена вагонов происходит по истечении срока их службы. Для «номерных» — это более 30 лет, и такие вагоны постепенно уходят с линий.

Полностью прочитать ответы М.Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».