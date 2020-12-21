Коммунисты почтили память советского вождя Иосифа Сталина в день его рождения

Они возложили цветы к его могиле у Кремлевской стены.

Традиционное возложение цветов к могиле Сталина, организованное КПРФ и другими левыми силами, на сей раз оказалось более скоротечным. Колонна более чем примерно из 200 человек двинулась от Манежной площади к Красной за 15 минут до начала акции. Зюганов, который зачастую общался со своими сторонниками на подобных мероприятиях, на сей раз стремительно прошел во главу колонны.

Сама она никак не дробилась на части, многие не были в масках. Да и сам лидер КПРФ, подойдя к Мавзолею Ленина, средства защиты снял. Туда, кстати, никто не зашел: все из-за того, что гробница закрыта из-за эпидемии коронавируса. Но к могиле Сталина, чей день рождения отмечают коммунисты, люди пошли сплошным потоком.

Один из них, архитектор Александр Федоров, уверяет, что участвует в возложении цветов к месту упокоения вождя на протяжении 30 лет и видит, что отношение к советскому руководителю и к самим подобным акциям у общества меняется. Федоров убежден: России нужен во главе государства такой человек, как Сталин.

Каких-либо речей почти все время акции не было. Лишь в конце Зюганов подошел к прессе и традиционно посоветовал Путину учиться у Сталина. Лидер КПРФ также посетовал на то, что власть, как он выразился, «лицемерит», когда сначала предлагает поправку к Конституции о защите истории, а затем завешивает Мавзолей Ленина фанерой во время парадов.

Массовые акции в Москве официально запрещены из-за эпидемии коронавируса. Вместе с тем во время действия ограничительных мер представители КПРФ в апреле уже возлагали цветы к Мавзолею ко дню рождения Ленина.