Ни в одном районе Москвы жители не потребовали убрать платные парковки после их организации – Ликсутов

Ни в одном районе Москвы местные жители не потребовали убрать платные парковки после их организации. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Платные парковки вводятся для защиты интересов местных жителей, которым не хватает свободных парковочных мест на своих улицах и во дворах. Их отмена приведет к тому, что резидентам станет негде парковаться. При этом ни один район после организации в нем платных парковок не потребовал их убрать, так как жители, разобравшись с тем, как оформить резидентное разрешение, понимают свои преимущества», — сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что вопрос организации и отмены парковок находится в ведении Правительства Москвы и не может решаться на уровне муниципальных депутатов.

«Решение об организации платной парковки как способа необходимого регулирования использования личного автомобиля в условиях крупного мегаполиса продиктовано транспортной целесообразностью всего города, поэтому ответственность за принятие общегородских решений не перекладывается в данном случае на жителей и муниципальных депутатов, а полностью возлагается на Правительство Москвы и органы исполнительной власти, в частности, на Департамент транспорта», — заключил он.

Полностью прочитать ответы Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».