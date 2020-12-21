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14:10, 21 декабря 2020

Подольский суд огласит сегодня приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну

фото: t.me/podmoskvich
фото: t.me/podmoskvich

Подольский городской суд огласит сегодня приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Прокуратура потребовала назначить ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.

Александр Шестун, занимавший с 2003 по 2018 год пост главы Серпуховского района Московской области, последовательно отстаивал автономию муниципальной власти и критиковал реформы местного самоуправления. Он вступил в активные дебаты с губернатором Московской области. В частности, был противником размещения в Серпуховском районе мусорного полигона.
После чего в адрес главы района последовали угрозы и рекомендации уйти в отставку, исходящие от высокопоставленных российских чиновников и генералов ФСБ. Соответствующие аудиозаписи были позднее опубликованы Шестуном.
13 июня 2018 года Александр Шестун был задержан после обыска, проведенного у него дома. На следующий день суд арестовал бывшего чиновника. Его обвиняют в получении взятки, мошенничестве, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Сам Шестун называет дело политически мотивированным и несколько раз объявлял голодовку.

Ситуация, связанная с Александром Шестуном, вышла на межгосударственный уровень. Правозащитники «Московской Хельсинкской группы» надеются, что о деле экс-главы Серпуховского района доложат на сессии ООН.



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