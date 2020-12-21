Подольский суд огласит сегодня приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну

Подольский городской суд огласит сегодня приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Прокуратура потребовала назначить ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.

Александр Шестун, занимавший с 2003 по 2018 год пост главы Серпуховского района Московской области, последовательно отстаивал автономию муниципальной власти и критиковал реформы местного самоуправления. Он вступил в активные дебаты с губернатором Московской области. В частности, был противником размещения в Серпуховском районе мусорного полигона.

После чего в адрес главы района последовали угрозы и рекомендации уйти в отставку, исходящие от высокопоставленных российских чиновников и генералов ФСБ. Соответствующие аудиозаписи были позднее опубликованы Шестуном.

13 июня 2018 года Александр Шестун был задержан после обыска, проведенного у него дома. На следующий день суд арестовал бывшего чиновника. Его обвиняют в получении взятки, мошенничестве, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Сам Шестун называет дело политически мотивированным и несколько раз объявлял голодовку.

Ситуация, связанная с Александром Шестуном, вышла на межгосударственный уровень. Правозащитники «Московской Хельсинкской группы» надеются, что о деле экс-главы Серпуховского района доложат на сессии ООН.