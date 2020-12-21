Авиабилеты из России за границу за год подешевели на 26%, — передает «Интерфакс», ссылаясь на сервисы для путешественников. Сильнее всего подешевел перелет из Санкт-Петербурга в Батуми и обратно – сейчас он стоит чуть более 16-ти тысяч рублей, а также из Сочи в Ереван – он обойдется в 5300 рублей. Среди направлений, которые подорожали, в частности, Стамбул.