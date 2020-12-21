Российский совет торговых центров направил письмо мэру Москвы с просьбой оказать поддержку, в частности, снизить ставку налогов и размер арендных платежей. В заявлении организации говорится, что этот год стал беспрецедентным для собственников коммерческой недвижимости. Ограничения, которые были введены весной, нанесли отрасли колоссальный урон. Падение доходов достигло 50%. Похожее обращение Российский совет торговых центров ранее направлял в федеральное правительство, — напоминает «Интерфакс».
2020-12-21T13:36:14+03:00
2020-12-21T13:47:47+03:00
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13:36, 21 декабря 2020
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