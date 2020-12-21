Российский фонд прямых инвестиций объявил, что Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса «Спутник». На ее территории будет открыто производство препарата. Вакцинация добровольцев в Белоруссии началась в начале октября. В ней приняли участие 100 человек.
2020-12-21T13:35:04+03:00
2020-12-21T13:43:49+03:00
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13:35, 21 декабря 2020
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