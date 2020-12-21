Дмитрий Песков согласился с Олегом Дерипаской в том, что санкции – это разновидность гибридной войны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с российским миллиардером Олегом Дерипаской в том, что санкции – это разновидность гибридной войны. По его словам, об инициативе бизнесмена услышат и депутаты, и президент. Приведет ли это к какой-либо законодательной инициативе, Песков говорить пока не может.

Напомним, Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность в отношении людей, которые провоцировали санкции против граждан и российских компаний. Он считает, что такие действия нужно квалифицировать как измену родине.