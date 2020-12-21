Совет торговых центров просит мэра Москвы оказать поддержку отрасли

Российский совет торговых центров направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой поддержать владельцев торговых комплексов, и, в частности, снизить ставку налогов и размер арендных платежей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе организации.
2020-12-21T13:24:05+03:00
2020-12-21T13:33:04+03:00
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13:24, 21 декабря 2020
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