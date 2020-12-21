Власти Дании собираются откопать останки 4 млн норок, которые были убиты из-за обнаружения нового штамма коронавируса

Власти Дании собираются откопать останки 4-х миллионов норок, которые были убиты из-за обнаружения в популяции нового штамма коронавируса. Это будет сделано через несколько месяцев, когда, по словам специалистов, на тушках не останется следов COVID-19. После этого норок сожгут на мусоросжигательном заводе. Как сообщает Би-би-си, решение в правительстве приняли после того, как тушки захороненных норок начали подниматься на поверхность из-за образования газов при разложении. Местные жители выразили беспокойство по поводу экологической ситуации.