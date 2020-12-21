Z Архив новостей новости
5 3 6 1196
13:08, 21 декабря 2020

Власти Дании собираются откопать останки 4 млн норок, которые были убиты из-за обнаружения нового штамма коронавируса

фото: Mads Claus Rasmussen / ТАСС
фото: Mads Claus Rasmussen / ТАСС

Власти Дании собираются откопать останки 4-х миллионов норок, которые были убиты из-за обнаружения в популяции нового штамма коронавируса. Это будет сделано через несколько месяцев, когда, по словам специалистов, на тушках не останется следов COVID-19. После этого норок сожгут на мусоросжигательном заводе. Как сообщает Би-би-си, решение в правительстве приняли после того, как тушки захороненных норок начали подниматься на поверхность из-за образования газов при разложении. Местные жители выразили беспокойство по поводу экологической ситуации.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 декабря Поздравить…

5 397 6 5717 16.12
Блоги

Рожденные 18 декабря Поздравить…

5 337 6 5634 18.12
Блоги

Олег Дерипаска: Санкции – орудие современной гибридной войны И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями…

5 67 6 5167 11:28
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Сегодня день памяти Егора Гайдара Как много он успел сделать для нашей страны! Как жаль, что это понимают только специалисты…

5 167 6 16543 16.12
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Есть ли у России друзья и будущее? Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году…

5 124 6 13688 18.12
Блоги

Константин Добрынин адвокат, Pen&Paper

Я/мы иностранный агент: страна уголовников Фактически мы видим официальное оформление полицейского государства, где силовые структуры законодательно стоят выше гражданских…

5 56 6 22528 14.12
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Путин обеспечит гарантированную бедность Общий смысл всего сказанного можно свести к следующему: дела в России, конечно, обстоят хреново, но вот в других странах — еще хреновее. Так что, дорогие россияне, наденьте маску, уколитесь вакциной и утешайтесь тем, что где-то еще хуже…

5 65 6 7868 20.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 318 6 40391 15.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Дымовые завесы» Берлина Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с «отравлениями» четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют «дымовую завесу» как операцию прикрытия вымышленного покушения…

5 282 6 37510 18.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды — чуть не убили мою жену…

5 968 6 292708 14.12
Новости

фото: t.me/forbesrussia Приравнять провоцирование санкций к государственной измене предлагает бизнесмен Олег Дерипаска Санкционные ограничения Дерипаска в своем телеграм-канале сравнил с бомбардировкой городов и прямой атакой на пограничные рубежи…

5 45 6 6451
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Акцентирована одна из важнейших целей – «подтянуть» своего «клиента» до уровня первых лиц Многие, конечно, ожидали реакции В.В.Путина на опубликованные обвинения в адрес российских спецслужб по поводу предполагаемого отравления А.Навального. И эта реакция была вполне адекватной…

5 68 6 10266 17.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Привет, социализм! Это должно создать изобилие продукта внутри страны и падение цен на него. Правительство не верит в эти, предпринятые им, меры?

5 56 6 20990 14.12
Блоги

+ В передаче КВН на «Первом канале» пошутили про отравление Алексея Навального В передаче КВН на «Первом канале» пошутили про отравление Алексея Навального По сюжету, новый член команды, которого называют новичком, бьет по голове капитана и занимает его место…

5 78 6 54526 14.12
8читать ;смотреть
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

РСПП подал на «Эхо Москвы» в суд за эфир Сергея Пархоменко Причем в жалобе не упоминается Пархоменко вообще, а требования к «Эху» составляют 500 тыс. рублей…

5 144 6 71763 14.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Лидер страны, который единолично руководит страной, решил, что ему все можно. И это первая половина беды. А вторая – он откровенно стал это декламировать…

5 35 6 7284 20.12
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

На 83-м году жизни умер писатель, драматург, автор книг для детей Александр Курляндский Об этом «Эху» сообщили его близкие…

5 3 6 16639
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Власть не в состоянии справиться с этой восхитительной историей про Навального. Мы видим, что на холеной физиономии Кремля начинает чернеть еще один фингал – здоровенный, лиловый…

5 86 6 130101 16.12
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3367296
«Процессы мятежников»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 2820 20.12
Блоги

Игорь Николаев экономист

Платили ли пенсии работающим пенсионерам в Советском Союзе Утверждение о том, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили, никак не может являться аргументом против индексации пенсий…

5 163 6 322480 20.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Три вопроса Владимиру Путину Три вопроса Владимиру Путину Вопросы простые и понятные. Можно не отвечать, конечно. Но тогда все ответы ясны…

5 181 6 217066 15.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8910604
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4738789

Сегодня в эфире