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13:07, 21 декабря 2020

Иркутские бизнесмены поставили перед зданием областного правительства виселицу

фото: Алексей Кушниренко / ТАСС
фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

На ней, как сообщает «Тайга.Инфо» висит манекен, изображающий бизнес.

Фотографии виселицы с манекеном опубликовало сообщество «Инцидент Иркутск». Таким образом бизнесмены «отреагировали на ограничения, установленные чиновниками» на время эпидемии COVID-19, утверждает издание. Какими именно ограничениями недовольны предприниматели, поставившие виселицу перед зданием правительства, не уточняется. «Тайга.Инфо» отмечает, что сегодня иркутский губернатор Игорь Кобзев должен провести совещание «о необходимости введения отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса» на время пандемии.
В Иркутской области из-за эпидемии с середины октября запрещена ночная работа кафе и ресторанов. В то же время, торговые центры, кинотеатры, школы в регионе работают. Ранее губернатор заявлял, что меры строгой изоляции в регионе вводить не планируют.

С начала пандемии в Иркутской области коронавирусной инфекцией заразились более 38 тысяч человек, свыше тысячи заболевших умерли.



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