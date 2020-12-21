Вакцина «Спутник» эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Европе, — утверждает глава РФПИ

Российская вакцина «Спутник» эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Европе, — утверждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С такими словами он выступил на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между центром РФПИ, центром имени Гамалеи и компанией AstraZeneca. В видеоконференции, организованной в рамках церемонии, принял участие и президент. Владимир Путин отметил, что сейчас активно изучается возможность совместного применения российской и американской вакцин.

Путин добавил, что считает международное сотрудничество наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом.