МВД Белоруссии сформировало базу данных участников протестных акций

Об этом сообщил государственный канал «Беларусь-1». Представитель ведомства Александр Купченя рассказал, что после выборов президента и начала протестов было решено создать единый список тех, кто был задержан либо идентифицирован во время несанкционированных акций, чтобы, как он выразился, в дальнейшем использовать эту информацию для работы. Телеканал отмечает, что в базе есть данные не только об участниках, но и об освещающих акции администраторах Телеграм-каналов.
2020-12-21T12:36:46+03:00
2020-12-21T12:46:47+03:00
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12:36, 21 декабря 2020
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