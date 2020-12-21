МВД Белоруссии сформировало базу данных участников протестных акций

Об этом сообщил государственный канал «Беларусь-1». Представитель ведомства Александр Купченя рассказал, что после выборов президента и начала протестов было решено создать единый список тех, кто был задержан либо идентифицирован во время несанкционированных акций, чтобы, как он выразился, в дальнейшем использовать эту информацию для работы. Телеканал отмечает, что в базе есть данные не только об участниках, но и об освещающих акции администраторах Телеграм-каналов.