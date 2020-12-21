Суд в Подольске сегодня, как ожидается, огласит приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну

Суд в Подольске сегодня, как ожидается, огласит приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Прокуратура требует приговорить его к 20-ти годам колонии. Сам Шестун считает свое преследование политически мотивированным. В этом уверена и председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русева.

Шестун находится в СИЗО с лета 2018-го года. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.