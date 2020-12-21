В Кремле считают заслуживающим внимания предложение Дерипаски приравнять провоцирование российских санкций к госизмене

В Кремле считают заслуживающим внимания предложение миллиардера Олега Дерипаски приравнять провоцирование российских санкций к госизмене. Впрочем, конкретной позиции по этому вопросу в администрации президента нет, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В своем Телеграм-канале Олег Дерипаска сегодня написал, что необходимо ввести уголовное наказание за действия, которые провоцируют санкции против россиян и компаний из нашей страны. По его мнению, подобные действия вполне логично квалифицировать как измену родине.