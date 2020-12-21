В России отслеживают информацию о новом типе коронавируса в Великобритании — Дмитрий Песков

В России отслеживают информацию о новом типе коронавируса в Великобритании, однако решение о прекращении авиасообщения считают прерогативой правительственного оперативного штаба по COVID-19. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На сегодняшний день более 20-ти стран ограничили авиасообщение с Соединенным королевством после того, как там обнаружили штамм коронавируса, который на 70% заразней.