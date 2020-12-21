В профсоюзе «Учитель» назвали безграмотной и непонятной акцией рассылку анкет с политическими вопросами по школам

Власти Москвы разослали по школам анкеты с вопросами об участии учителей в митингах. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал эту рассылку безграмотной и непонятно зачем организованной акцией.

«Поскольку эта информация никак не проверяема, непонятен смысл этого опроса. Что хотят знать московские власти? Это еще один пример их абсолютной безграмотности. Казалось бы, наймите профессиональных социологов, которые сделают вам нормальный опрос. Вместо этого появляется такая штука», — заявил Луховицкий.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что Департамент образования и науки Москвы направил в столичные школы анкету с вопросами о политических взглядах учителей и их участии в протестных митингах. Ведомство также пытается выяснить, разговаривают ли они об этом со своими учениками. Кроме того, учителям предлагается ответить на вопрос, насколько радикальными методами стоит менять политический строй.

В заглавии анкеты указано, что она составлена Центром социологических исследований РАНХиГС. По данным «Дождя», в ряде школ руководство «настойчиво» просит пройти опрос. Кроме того, похожие анкеты рассылают ученикам старших классов и их родителям.