Коммунисты сегодня возложат цветы к мемориалу у Кремлевской стены к 141-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина

Коммунисты в Москве сегодня собираются возложить цветы к мемориалу у Кремлевской стены к 141-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Участники начнут собираться в половине первого на Манежной площади. Церемония начнется в час. Об участии объявили представители фракции КПРФ в Госдуме, московский комитет Компартии, Ленинский коммунистический союз молодежи и ряд общественных организаций.
2020-12-21T12:09:07+03:00
2020-12-21T12:12:31+03:00
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12:09, 21 декабря 2020
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