Коммунисты сегодня возложат цветы к мемориалу у Кремлевской стены к 141-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина

Коммунисты в Москве сегодня собираются возложить цветы к мемориалу у Кремлевской стены к 141-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Участники начнут собираться в половине первого на Манежной площади. Церемония начнется в час. Об участии объявили представители фракции КПРФ в Госдуме, московский комитет Компартии, Ленинский коммунистический союз молодежи и ряд общественных организаций.