В департаменте образования Москвы утверждают, что не организовывали опроса учителей об участии в митингах и политических взглядах. При этом в ведомстве не стали отрицать сам факт анкетирования и отметили, что опросник составил центр социологических исследований РАНХиГС, который самостоятельно обратился в некоторые учебные заведения, — пишет «Новая газета».

О том, что столичные школы попросили учителей заполнить анкеты с вопросами об участии в митингах, ранее со ссылкой на источники сообщал телеканала «Дождь».