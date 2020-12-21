ВОЗ рекомендовала странам самим принять решение по авиаперелетам из-за нового штамма коронавируса в Великобритании

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам самим принять решение по авиаперелетам из-за нового штамма коронавируса в Великобритании. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович также сказала, что у организации нет данных о влиянии нового штамма на рост смертности.

В середине декабря Министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что британские ученые выявили новый тип коронавируса, который на 70% заразнее. На этом фоне больше 20-ти стран ограничили авиасообщение с Соединенным королевством. России в списке этих государств нет.