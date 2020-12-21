Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 29 350 человек

Это новый максимум с начала пандемии.

Помимо абсолютных показателей, стремительно растет и коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Так, в Москве он поднялся до максимальной с 14 октября отметки и достиг 1,24 сотых. Увеличился этот показатель и в среднем по России, став самым высоким за последние две недели. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Напомню, что коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Этот показатель используется для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Однако при нынешних показателях куда более вероятно ужесточение санэпидемиологических ограничений.

Добавим, что число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 493, что несколько ниже, чем днем ранее.