Курс евро на московской бирже превысил 91 рубль

Доллар держится в районе отметки 75 рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов. Российская валюта дешевеет на фоне снижения мировых цен на нефть.
2020-12-21T11:37:17+03:00
2020-12-21T11:42:20+03:00
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11:37, 21 декабря 2020
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