Компании «Ростелеком» и Mail.ru Group разработали для школьников аналог видеосервиса Zoom

Они рассчитывают участвовать в правительственном эксперименте по внедрению подобных сервисов в образовательных учреждениях, — сообщает РБК со ссылкой на источник. Собеседник агентства рассказал, что в начале следующего года планируется провести тестирование платформы в 15-ти регионах. Речь идет о сервисе под названием «Сферум». Предполагается, что зарегистрироваться там можно будет через учетную запись в соцсети ВКонтакте или портал «Госуслуги». Представители компании подтвердили, что работают над «Сферумом», но не стали говорить о деталях.

Весной, когда возникла необходимость организовать процесс дистанционного обучения в школах, учебные заведения по-разному подошли к решению проблемы. Одной из самых популярных платформ, позволяющих вести видеотрансляции уроков, стала платформа Zoom. При этом многие чиновники были недовольны, что приходится использовать зарубежные сервисы.