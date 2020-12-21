Учителя московских школ получили анкеты с вопросами об участии в митингах

Об этом сообщает телеканал «Дождь». Помимо прочего в опросниках, которые, как утверждается, разослал департамент образования столицы, у педагогов интересуются, как они относятся к радикальным и революционные мерам для изменения политической ситуации в стране.

Сбор подобной информации допустим, только если анкетирование проводится анонимно. Такое мнение в интервью «Эху» высказала сопредседатель профсоюза Учитель Мария Балуева.

Балуева добавила, что учителя имеют право не заполнять анкеты, это не входит в их обязанности.