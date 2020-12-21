В России за сутки зарегистрировали 29350 новых случаев заражения коронавирусом, и это максимум с начала пандемии

За сутки скончались почти 500 человек. Больше всего новых случаев заражения в Москве – в столице цифра увеличилась на 7 тысяч и почти 800 человек. Далее следуют Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Свердловская области.
2020-12-21T11:32:30+03:00
2020-12-21T11:38:44+03:00
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11:32, 21 декабря 2020
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