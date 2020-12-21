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Эксклюзив Эха 11:10, 21 декабря 2020

На 83-м году жизни умер писатель, драматург, автор книг для детей Александр Курляндский

Об этом «Эху» сообщили его близкие, не уточнив причины смерти. Курляндский был одним из создателей знаменитого советского мультсериала «Ну, погоди».



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