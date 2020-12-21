Доходы примерно трети работающих россиян в этом году сократились, пишет газета РБК.

Коронавирус и жёсткие ограничения, введённые из-за пандемии, а также падение рубля изменили жизнь многих россиян. Процент тех, чьи доходы снизились, в нынешнем году по сравнению с прошлым вырос в пять раз. Это выяснила международная рекрутинговая компания Hays. О сокращении доходов более чем на 20 процентов объявила примерно шестая часть опрошенных. Каждый пятый из тех, кто с этим столкнулся, причиной назвал увольнение по собственному желанию или сокращение зарплаты, пишет газета РБК со ссылкой на опрос. Люди также жаловались на сокращение бонусов, переход на новую работу с менее выгодным вознаграждением и утрату дополнительного заработка. Как показало исследование, примерно четверти компаний пришлось снизить зарплаты работникам. Резко сократилось и число тех, чьи доходы выросли. Большинство участников исследования надеются на улучшение ситуации в следующем году. Чаще всего доходы росли у специалистов IT-отрасли, а также сотрудников из фармацевтической сферы, консалтинга и области медоборудования, отметили в компании, которая провела исследование.

Опрос проходил в октябре-декабре, в нём участвовало около пяти тысяч сотрудников и работодателей.