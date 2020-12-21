Приравнять провоцирование санкций к государственной измене предлагает бизнесмен Олег Дерипаска

Санкционные ограничения Дерипаска в своем телеграм-канале сравнил с бомбардировкой городов и прямой атакой на пограничные рубежи. Будучи орудием гибридной войны, санкции, возможно, приносят даже больший ущерб для мирного населения, заявляет бизнесмен, входящий сотню богатейших россиян.

Действия тех, кто прямо или косвенно провоцируют санкции против россиян и отечественных компаний «вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими последствиями». Дерипаска рассчитывает, что уголовный кодекс дополниться соответствующей статьей.

Подобная идея уже не раз обсуждалась в Госдуме, в том числе представителями «Единой России». Звучали идеи наказывать за подстрекательство к введению санкций тюремным сроком на три года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщало на минувшей неделе, что Дерипаска продолжает контролировать компанию Rusal в нарушение условий снятия санкций. Reuters называл Rusal в числе возможных кандидатов в черный список США из-за кибератаки против американских госучреждений, за которой якобы стоит Россия.

Вводить санкции против миллиардеров из окружения Владимира Путина ранее призывал политик Алексей Навальный.