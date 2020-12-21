Подольский городской суд огласит приговор экс-главе серпуховского района Подмосковья Шестуну

Подольский городской суд огласит сегодня приговор бывшему главе серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Жена подсудимого Юлия Шестун в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, как сейчас чувствует себя Александр Шестун и чего они ожидают от приговора.

Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Прокуратура запросила для него 20 лет колонии и штраф в размере 50 миллионов рублей.

«Конечно, если бы было правосудие, то приговор в Подольском суде должен быть оправдательный. Но исходя из того, что происходит в рамках этого дела, когда все идет показательно-наказательно, нам остается только надеяться. Надежда умирает последней, я ею живу», — сказала жена Шестуна.

Сам же Александр Шестун в своем последнем слове призвал судью быть максимально объективным.

Его сторонники выражают надежду на то, что суд вынесет оправдательный приговор, но при этом отмечают, что шансов на это практически нет.

По словам жены Шестуна, любой срок для него, 56-летнего, это «смертный приговор с учетом его подорванного здоровья». Приговор будет оглашен в 15.00.

Шестун добавила, что в любом случае защита обратится в Европейский суд по правам человека, где уже находятся несколько жалоб по этому уголовному делу.

«На данный момент в ЕСПЧ некоторые жалобы уже ожидают своего решения. Мы подавали не одну жалобу — о незаконном содержании под стражей, по 5 статье, несколько статей было по здоровью, они тоже коммуницированы. У меня надежда только на то, что там мы сможем найти какую-то справедливость», — сказала она.