В Москве стартовала запись на вакцинацию от коронавируса для работников промышленных предприятий, транспорта и СМИ

Об этом рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Ранее сделать прививку предложили работникам сферы образования, здравоохранения с соцзащиты.
2020-12-21T10:36:07+03:00
2020-12-21T10:40:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 21 декабря 2020
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