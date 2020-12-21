Топ-менеджеров концерна «Техмаш» заподозрили в фиктивном устройстве мужей в структуры «Ростеха»

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ». Заместителей гендиректора оборонного научно-производственного предприятия Людмилу Животовскую и Екатерину Тютюнникову поместили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По сведениям источников, их обвиняют в фиктивном трудоустройстве своих супругов в московских офис новосибирского завода искусственного волокна. Бюджету это обошлось в десятки миллионов рублей. По делу также проходит экс-директор департамента «Ростеха» по трудовому обеспечению, она также под домашним арестом.
2020-12-21T10:35:55+03:00
2020-12-21T10:40:12+03:00
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10:35, 21 декабря 2020
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