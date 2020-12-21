Глава комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса предложила ввести продуктовые карточки для малоимущих

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложила ввести в России продуктовые карточки для малоимущих. По словам Юлии Оглоблиной, меры по сдерживанию цен на базовые продукты введены на три месяца, а дальше стоимость снова будет диктовать рынок. В связи с этим, как считает Оглоблина, правительству нужно задуматься о предоставлении малоимущим продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости, — передает РИА «Новости».

В первой половине декабря на подорожание базовых продуктов обратил внимание президент. Владимир Путин призвал производителей, экспортеров и торговые сети не наживаться на людях.