Доходы почти трети работающих россиян сократились в этом году

Это показало исследование международной рекрутинговой компании Hays, — сообщает РБК. Опрос проводился в период с октября по декабрь. В нем участвовали около 5-ти тысяч сотрудников и работодателей. О снижении доходов заявили 32%. Причем почти у половины из них доходы сократились более чем на 20%. Между тем, по итогам прошлого года о снижении заработка сообщали только 7% участников исследования.
2020-12-21T10:34:18+03:00
2020-12-21T10:36:45+03:00
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10:34, 21 декабря 2020
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