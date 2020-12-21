Доходы почти трети работающих россиян сократились в этом году

Это показало исследование международной рекрутинговой компании Hays, — сообщает РБК. Опрос проводился в период с октября по декабрь. В нем участвовали около 5-ти тысяч сотрудников и работодателей. О снижении доходов заявили 32%. Причем почти у половины из них доходы сократились более чем на 20%. Между тем, по итогам прошлого года о снижении заработка сообщали только 7% участников исследования.