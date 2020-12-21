Растет список стран, ограничивших авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Растет список стран, ограничивших авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного в стране нового штамма коронавируса. О приостановке полетов объявили, в том числе, Австрия, германия, Италия, Нидерланды, Турция и Франция. Всего ограничения ввели более 20-ти государств.

Россия пока не собирается следовать их примеру. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал, что не считает введение подобных ограничений оправданной мерой.

Тип коронавируса, обнаруженный в Великобритании, а теперь уже и в ряде других стран, в частности, в Нидерландах и ЮАР, более заразен, однако нет данных о том, что он более опасен, — отмечает Би-би-си.