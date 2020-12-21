В России возник дефицит более чем 40 препаратов, в том числе жизненно важных

Об этом Всероссийский союз пациентов предупредил президента, правительство, Минздрав и Минпромторг. Одной, но не единственной причиной дефицита стала пандемия, — рассказал «Эху» сопредседатель союза Ян Власов.
2020-12-21T10:07:41+03:00
2020-12-21T10:17:37+03:00
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10:07, 21 декабря 2020
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