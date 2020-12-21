Социальные сети, работающие в России, могут обязать самостоятельно искать и блокировать незаконные материалы

Такие изменения предлагают депутаты фракции «Единая Россия».

Поправка внесена ко второму чтению законопроекта, который ждет рассмотрения с 2017 года. По предложению парламентариев Александра Хинштейна и Сергея Боярского, интернет сервисы должны выявлять публикации в неприличной форме, выражающие неуважение к обществу, государству, конституции и органам власти, пишет ТАСС со ссылкой на текст документа.

Соцсети обяжут не допускать использование пользователями нецензурной брани, порочащей информации, в том числе в связи с политическими убеждениями. Обнаруженный контент должен быть заблокирован.

Если с оценкой противоправности возникнут сложности, владельцам следует обращаться в Роскомнадзор, который примет решение о блокировке. Лица, чьи интересы были ущемлены публикациями, смогут требовать компенсаций через суд.

Если законопроект будет принят Госдумой, новые правила для социальных сетей вступят в силу 1 февраля.