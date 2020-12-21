Миллиардер Олег Дерипаска призвал ввести уголовное наказание за провоцирование санкций против россиян и компаний из нашей страны. В своем Телеграм-канале бизнесмен написал, что действие тех, кто прямо или косвенно провоцирует санкции, вполне логично квалифицировать как измену родине с соответствующими последствиями. Дерипаска добавил, что санкции не лучше бомбардировок городов и атак на границах.

Миллиардер с 2018-го года находится под персональными санкциями США.