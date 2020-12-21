Команда избранного президента США Джо Байдена обсуждает возможный ответ России после массовой хакерской атаки

Как сообщает Reuters, рассматривается введение жестких экономических санкций или кибератак на российскую инфраструктуру.

Будущий глава администрации Рон Клейн сказал, что против организаторов взлома готовятся «не просто санкции», а меры, которые снизили бы способность совершать такие атаки. А также обвинил действующую администрацию в противоречивых сообщениях. Ранее госсекретарь Майк Помпео сказал, что за атакой, скорее всего, стоит Россия, а президент Дональд Трамп заявил, что ее мог совершить Китай.

СМИ сообщили о кибератаке 14 декабря. Хакеры получили доступ к системам нескольких министерств, Госдепартамента, штатов и коммерческих компаний. Газета Washington Post предположила, что за атакой стоят хакеры Cozy Bear. Издание утверждает, что эта группа работает на российскую разведку. Однако Кремль отрицает причастность Москвы к атакам.

Кандидат на пост главы Минэнерго Дженнифер Грэнхолм сообщила, что пока неизвестно, кто стоит за взломом и каковы масштабы вмешательства. Но заверила, что после инаугурации господин Байден намерен дать «решительный ответ».

При этом сообщается, что команда избранного президента планирует избежать эскалации конфликта между странами.