Бизнесмены в Иркутске установили у здания правительства виселицу

Так предприниматели отреагировали на ограничения, введенные чиновниками в условиях пандемии. Под виселицу участники акции поставили на табуретку чучело, олицетворяющее бизнес. На манекен повесили таблички «кредиты», «налоги», «электроэнергия». Около табуретки поставили плакат «Нет бизнеса – нет налогов – не бюджета», — сообщает сайт «Тайга.инфо». Также в городе прошли одиночные пикеты в поддержку предпринимателей.

К активистам приехали сотрудники полиции. О задержаниях не сообщается.