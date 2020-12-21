Московская мэрия в следующем году собирается потратить 70 миллионов рублей на обслуживание системы распознавания лиц

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на договор, размещенный на портале госзакупок. Подрядчиков стала компания «НТех Лаб», разработчик программного обеспечения для распознавания лиц. Компания должна будет заниматься технической поддержкой системы, обеспечивать ее беспрерывную работу и сохранность данных. В документах говорится, что пользователями системы являются 16 тысяч человек. Это госслужащие.