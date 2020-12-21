В ГД внесли поправку об обязанности соцсетей блокировать информацию, связанную с проявлением неуважения к государству

В Госдуму внесли поправку об обязанности соцсетей блокировать информацию, связанную с проявлением неуважения к государству и Конституции. Об этом со ссылкой на документ сообщает агентство ТАСС. Авторы инициативы – депутат Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Они считают, что социальные сети нужно обязать с 1-го февраля самостоятельно находить и блокировать такой контент. Кроме того, в документе говорится, что Роскомнадзор будет вести реестр социальных сетей с числом пользователей в России свыше полумиллиона в сутки.
2020-12-21T09:34:49+03:00
2020-12-21T10:20:05+03:00
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09:34, 21 декабря 2020
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