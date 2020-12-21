Более 20-ти стран ограничили авиасообщение с Великобританией из-за нового типа коронавируса, обнаруженного в стране

Как сообщает Би-би-си, на разный промежуток времени полеты прекратили, в том числе, Австрия, Аргентина, Болгария, Германия, Израиль, Италия, Канада, Франция. С сегодняшнего дня их примеру собирается последовать Швеция. Россия прекращать авиасообщение с Великобританией пока не собирается. Об этом заявили в оперативном штабе.
2020-12-21T09:33:40+03:00
2020-12-21T10:21:15+03:00
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09:33, 21 декабря 2020
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