Более 20-ти стран ограничили авиасообщение с Великобританией из-за нового типа коронавируса, обнаруженного в стране

Как сообщает Би-би-си, на разный промежуток времени полеты прекратили, в том числе, Австрия, Аргентина, Болгария, Германия, Израиль, Италия, Канада, Франция. С сегодняшнего дня их примеру собирается последовать Швеция. Россия прекращать авиасообщение с Великобританией пока не собирается. Об этом заявили в оперативном штабе.