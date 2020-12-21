Избранный президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден сегодня получат антикоронавирусную вакцину Pfizer

Церемония будет публичной — так же, как и при введении первой дозы препарата вице-президенту США Майку Пенсу на прошлой неделе.

Вакцинация избранного 46-го президента США и будущей первой леди страны состоится в родном штате Байденов в Делавере и будет транслироваться по телевидению. Объявление о вакцинации Джо Байдена было сделано через день после того, как у высокопоставленного официального лица из его ближайшего окружения, конгрессмена Седрика Ричмонда был обнаружен коронавирус и через несколько дней после того, как положительный результат был выявлен у члена журналистского пула команды Байдена. Штаб избранного президента заявляет, что ни с одним из этих людей Байден не вступал в близкий контакт. На прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс, а также лидеры конгресса Нэнси Пелоси и Митч Макконнел получили первые дозы вакцины — церемонии проходили публично, с целью повысить уровень доверия к вакцине со стороны населения. Вторую дозу препарата Джо и Джил Байдены получат через три недели. Избранный вице-президент США Камала Харрис будет вакцинирована на следующей неделе.

Случаи заболевания и смертей от коронавируса в США продолжают расти, и вчера республиканцы и демократы Конгресса достигли соглашения о новом пакете помощи экономике на 900 млрд долларов, который включает единоразовые выплаты по $600 тем, чей доход не превышает 75 тысяч долларов в год.