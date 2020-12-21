Жители граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении вышли на акцию протеста, пытаясь закрыть проезд Пашиняну

Жители граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении вышли на акцию протеста, пытаясь закрыть проезд премьеру Николу Пашиняну. Об этом сообщают корреспонденты сайта «Новости Армении» с места событий. Жители Сюникской области считают Пашиняна виновным в подрыве безопасности региона после того, как глава правительства подписал соглашение по Нагорному Карабаху с Азербайджаном при посредничестве Москвы.
2020-12-21T09:07:16+03:00
2020-12-21T09:07:16+03:00
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09:07, 21 декабря 2020
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