Жители граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении вышли на акцию протеста, пытаясь закрыть проезд Пашиняну

Жители граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении вышли на акцию протеста, пытаясь закрыть проезд премьеру Николу Пашиняну. Об этом сообщают корреспонденты сайта «Новости Армении» с места событий. Жители Сюникской области считают Пашиняна виновным в подрыве безопасности региона после того, как глава правительства подписал соглашение по Нагорному Карабаху с Азербайджаном при посредничестве Москвы.